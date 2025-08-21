Feuerwehren aus Bitterfeld-Wolfen, Raguh-Jeßnitz und Zörbig nehmen an besonderer Challenge teil. Warum die Aktionen auf große Resonanz stoßen und kein Problem für die Einsatzbereitschaft sind.

Baumpflanzung per Drehleiter - Warum Feuerwehren sich eine besondere Aufgabe gestellt haben

Die Feuerwehr Wolfen setzte bei der Baumpflanz-Challenge eine Mooreiche in der Fuhneaue.

Thalheim/Zörbig/MZ. - Mit Blaulicht und Sirene brausen Feuerwehrfahrzeuge durch Thalheim zu einem besonderen Einsatz. Statt Flammen zu löschen, müssen die Kameraden einen Baum pflanzen. Das läuft generalstabsmäßig und nach klaren Kommando ab. Gelernt ist gelernt.