Bauarbeiten in Zörbiger Sekundarschule sind abgeschlossen

Der Großteil der Innenräume wurde in den vergangenen Jahren modernisiert. Was nun noch fehlt und was der Schulleiter kritisiert.

Die Bauarbeiten an der Sekundarschule Zörbig sind abgeschlossen. Was nun noch fehlt, ist die Ertüchtigung der Fassade.

Zörbig/MZ - Die Baumaßnahmen der vergangenen Jahre in der Sekundarschule Zörbig sind abgeschlossen. Darüber informierte der Bauausschuss des Landkreises Anhalt-Bitterfeld am Dienstagabend. Die Abnahmen erfolgten demnach am 19. Dezember und am 9. Januar.