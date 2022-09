Bagger rollen am Real-Standort in Bitterfeld an - Was kommt dann?

Noch ist das einstige Einkaufszentrum in der Bitterfelder Anhaltstraße verwaist. In den kommenden Tagen sollen hier Fakten geschaffen werden.

Bitterfeld/MZ - Am früheren Real-Markt in der Bitterfelder Anhaltstraße rücken in Kürze die Bagger an. Das hat Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) am Donnerstag nach Rücksprache mit dem Eigentümer des Gebäudekomplexes bestätigt. Konkret geht es um den Rückbau des früher als Baumarkt genutzten Glasanbaus. Der soll der erste Schritt für die Wiederbelebung des ehemals stark frequentierten und seit Januar 2021 leerstehenden Einkaufsareals sein.