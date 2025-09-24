weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Geldsegen für Bürgereinsatz: Backen, lauschen, zelten, entwerfen - Pouch feiert Vierfach-Triumph

Geldsegen für Bürgereinsatz Backen, lauschen, zelten, entwerfen - Pouch feiert Vierfach-Triumph

Beim Wettbewerb Revierpioniere gewinnt das Confugium nicht nur die Preisgelder für drei Projekte, sondern räumt auch den Publikumspreis Anhalt-Bitterfeld ab. Wie gelang dieser unerwartete Erfolg?

Von Frank Czerwonn Aktualisiert: 24.09.2025, 14:16
Im Domizil der Leopoldina in Halle kamen alle Presträger zusammen..
Im Domizil der Leopoldina in Halle kamen alle Presträger zusammen.. (Foto: Reviepioniere/Tom Schulze)

Pouch/MZ. - In Pouch knallen die Sektkorken. Das Confugium hat mit seinen Projekten beim Landeswettbewerb Revierpioniere gleich vier Preise abgeräumt. Dass man mit dem Hörspielsommer „Sound of Water“ auch den Publikumspreis für Anhalt-Bitterfeld holte, krönt das erfolgreiche Abschneiden, denn dieser zeigt, dass die Poucher mit ihren Aktionen nicht nur bei der Jury, sondern auch bei den Bürgern punkten.