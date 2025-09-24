Beim Wettbewerb Revierpioniere gewinnt das Confugium nicht nur die Preisgelder für drei Projekte, sondern räumt auch den Publikumspreis Anhalt-Bitterfeld ab. Wie gelang dieser unerwartete Erfolg?

Im Domizil der Leopoldina in Halle kamen alle Presträger zusammen..

Pouch/MZ. - In Pouch knallen die Sektkorken. Das Confugium hat mit seinen Projekten beim Landeswettbewerb Revierpioniere gleich vier Preise abgeräumt. Dass man mit dem Hörspielsommer „Sound of Water“ auch den Publikumspreis für Anhalt-Bitterfeld holte, krönt das erfolgreiche Abschneiden, denn dieser zeigt, dass die Poucher mit ihren Aktionen nicht nur bei der Jury, sondern auch bei den Bürgern punkten.