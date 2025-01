Eine spritzige Veranstaltung mit ernstem Hintergrund: Was bewegte Frauen aus dem Osten in den Neunzigern - und wie lässt sich daraus ein perfekter Staat gründen?

Bitterfeld/MZ. - Es gibt Bowle, mit Sekt, Wein und Dosenfrüchten. Solange die zieht, können die drei Frauen wieder in die Nacht eintauchen. Schließlich gibt es viel zu klären, und nicht viel Zeit. Um Männer soll es nicht gehen, wie vielleicht an so manchen alkoholgeschwängerten Abenden. Das Glück der Welt steht auf dem Spiel. Reflektieren, was war. Was die Freundinnen mitnehmen können in die Zukunft.