Die Sanierung der B 183 bei Zörbig schreitet voran. Seit Freitag ist der erste Bauabschnitt freigegeben, doch der zweite in Richtung Radegaster Straße sorgt für Ärger. Die Polizei will durchgreifen.

Autofahrer ignorieren Absperrungen - An der Baustelle B183 bei Zörbig reißen Probleme nicht ab

Die neue Sperrung an der Löberitzer Kreuzung wird von vielen Autofahrern ignoriert.

