  4. „Gefährliches Verhalten“: Autofahrer ignorieren Absperrungen - An der Baustelle B183 bei Zörbig reißen Probleme nicht ab

Die Sanierung der B 183 bei Zörbig schreitet voran. Seit Freitag ist der erste Bauabschnitt freigegeben, doch der zweite in Richtung Radegaster Straße sorgt für Ärger. Die Polizei will durchgreifen.

Von Thomas Schmidt 11.09.2025, 09:44
Die neue Sperrung an der Löberitzer Kreuzung wird von vielen Autofahrern ignoriert.
Zörbig/MZ. - Die Sanierung der B 183 bei Zörbig schreitet voran. Seit Freitag ist der erste Bauabschnitt wieder freigegeben, doch der zweite in Richtung Radegaster Straße ist nun voll gesperrt und sorgt für Ärger.