Hat die Stichwahl von Raguhn-Jeßnitz zwischen Hannes Loth (AfD) und Nils Naumann (parteilos) mehr Bürger an die Wahlurne gelockt als im ersten Durchgang? In den Wahllokalen wird nun fleißig gezählt. Erwartet wird ein eher knapper Ausgang.

Raguhn-Jeßnitz/MZ - - Die Wahllokale in Raguhn-Jeßnitz sind geschlossen. Die Wahl lief bislang reibungslos ab. Und das Interesse ist groß. Um 15 Uhr lag die Wahlbeteiligung einschließlich der Briefwähler bei 52 Prozent. Nun beginnt in den zehn Wahllokalen und dem Briefwahllokal die Auszähung der Stimmzettel.

Auch das Interesse der überregionalen Medien ist groß. Schon tagsüber waren Vertreter anzutreffen. Mehrere Fernsehteams, so von MDR, RTL und ntv, verfolgen nun die Auszählung der Stimmen. Vor dem Büro des AfD-Kandidaten Hannes Loth versammeln sich zudem erste Sympathisanten.

Da im ersten Wahldurchgang vor zwei Wochen keiner der vier angetretenen Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte, kam es zur Stichwahl. Dort traten Hannes Loth von der AfD und Nils Naumann (parteilos), der Stadtratsvorsitzende von Raguhn-Jeßnitz, gegeneinander an.

Ähnliche Beteiligung wie vor zwei Wochen vermutet

Mit einer Wahlbeteiligung von 52 Prozent bis 15 Uhr kann davon ausgegangen werden, dass letztlich ähnlich viele Wähler wie im ersten Durchgang vor zwei Wochen ihre Stimme abgegeben haben oder die Wahlbeteiigung sogar noch höher liegt.

Mehrere Fersehteams verfolgen in der Grundschule Raguhn die Stimmauszählung. (Foto: Thomas Schmidt)

„Die Wahl ging bislang ohne Probleme vonstatten. In den zehn Wahllokalen läuft alles ruhig und gesittet ab“, sagte Stadtwahlleiterin Constance Mädchen-Vötig am Nachmittag. Insgesamt sind zur Stichwahl laut Mädchen-Vötig 7.765 Einwohner stimmberechtigt. Vor zwei Wochen lag die Wahlbeteiligung bei gut 57 Prozent.

Zusatzdemo der AfD

Beide Kandidaten haben bis zuletzt sehr aktiv um Wähler geworben, denn in Runde eins lagen zwischen Loth und Naumann lediglich 168 Stimmen. Die AfD hat am Freitagabend in Raguhn auf einer Wahldemonstration für ihren Kandidaten kräftig die Werbetrommel gerührt und am Samstag überraschend noch eine weitere Demo in Jeßnitz durchgeführt. Naumann besuchte am Wochenende mehrere öffentliche Veraanstaltungen, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und diese von sich zu überzeugen.

Der Ausgang der Stichwahl gilt als völlig offen. Unter anderem auch deshalb, weil keiner der beiden unterlegenen Kandidaten eine Wahlempfehlung ausgesprochen hat. So wird es einerseits darauf ankommen, ob die Wähler, die in Runde eins keinem der beiden Stichwahl-Kandidaten ihre Stimme gaben, überhaupt wählen gehen und für wen sie sich dann entscheiden. Hier geht es um rund 1.000 Wähler. Noch größer ist die Gruppe der bisherigen Nichtwähler: 3.366 Bürger hatten vor zwei Wochen nicht gewählt.

Sollte Hannes Loth gewinnen, wäre er der erste hauptamtliche Bürgermeister mit AfD-Parteibuch in Deutschland. Deshalb fährt die Partei breite Unterstützung bis zur Bundesspitze auf. Naumann dagegen betont seine Unabhängigkeit von politischen Parteien und seine Bürgernähe.

Briefwahl ist begehrt

Viele Bürger haben bereits ihre Stimme auf dem Weg der Briefwahl abgegeben. Die Abgabe dieser Unterlagen ist auch am Sonntag noch in den Briefkästen der Rathäuser von Raguhn und Jeßnitz möglich. Diese wurden laut der Stadtwahlleiterin Constance Mädchen-Vötig letztmals um 18 Uhr geleert.

Zuletzt werden die Stimmen der Briefwahl als elftes Wahllokal ausgezählt. Da hier besonders viele Stimmzettel vorliegen werden, kann sich vor allem bei einem knappen Rennen durch diese Stimmen noch viel ändern.

Auszählung ist öffentlich

Die Stadt veröffentlicht die Ergebnisse auf ihrer Facebook-Seite sowie auf der Stadtseite im Internet. Letztere wird vom Server allerdings nur in größeren Abständen aktualisiert. Dadurch kann es dort zu zeitlichen Verzögerungen kommen, bis die Ergebnisse sichtbar sind. „Auf Facebook geht es schneller“, meint Mädchen-Vötig. Auch die MZ wird weiter über den Verlauf und den Ausgang der Stichwahl berichten.