Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Straße „Am Klärwerk" in Greppin gekommen.

Ausweichmanöver geht schief - Junger Toyota-Fahrer kracht in Greppin gegen einen Laternenmast

Das Unfallauto und der umgefahrene Mast in Greppin.

Greppin/MZ. - Zu einem Unfall ist es am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Straße „Am Klärwerk" in Greppin gekommen. Dort wollte der 18-jährige Fahrer eines Toyota nach Angaben der Polizei einem Hasen ausweichen, kam in der Folge aber mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr voll gegen einen Laternenmast.

Durch den Aufprall wurde der Mast beschädigt und drohte umzukippen. Den entstandenen Sachschaden gab die Polizei mit etwa 2.500 Euro.

Der Fahrer des Autos wurde leicht verletzt und wurde in einem rettungswagen medizinisch erstversorgt. Die Feuerwehr der Stadt Bitterfeld-Wolfen sicherte den Unfallort und beseitigte ausgelaufene Betriebsmittel.