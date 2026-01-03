Künstliche Intelligenz in Sandersdorf-Brehna Anträge von der Couch aus - So will das Rathaus in Sandersdorf-Brehna digitaler werden
Sandersdorf-Brehna plant in diesem Jahr mehrere neue Angebote für die Bürger. Möglich werden sollen diese durch einen großen Sprung bei der Digitalisierung.
Sandersdorf/MZ. - „Wer nicht ins Rathaus kommen möchte, soll das künftig auch nicht müssen.“ Mit diesem Leitspruch, so Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos), will die Stadt Sandersdorf-Brehna die Digitalisierung der Verwaltung zum Nutzen der Bürger deutlich vorantreiben.