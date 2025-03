Jeßnitz/Löberitz/MZ. - Wenn es den König erwischt, dann ist das Spiel aus. Doch so einfach Schach auch klingt, so viele Wege gibt es, den Herrschermord auch zu vollziehen. Warum also nicht früh anfangen, die Feinheiten zu lernen? An der Jeßnitzer Herrmann-Conradi-Grundschule zum Beispiel. Dort lernen Schüler nicht nur Deutsch, Mathematik und Zeichnen, sondern in einer Arbeitsgemeinschaft auch Schachspielen. Aktuell sind es neun Mädchen und Jungen, die von Martin Michalek unterrichtet werden.

