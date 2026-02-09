Der Kreistag von Anhalt-Bitterfeld hat die Kreisumlage um satte 2,5 Prozentpunkte erhöht. Zahlen müssen das die Kommunen. Doch welche konkreten Folgen hat das für sie? Im Rathaus Bitterfeld-Wolfen rauchen die Köpfe.

Anhalt-Bitterfeld erhöht die Kreisumlage - Das hat finanzielle Folgen für die Kommunen

Woher soll das zusätzliche Geld für die Kreisumlage kommen. Darüber zerbricht man sich nun im Rathaus von Bitterfeld-Wolfen die Köpfe. Denn die im Haushalt eingeplante Summe reicht nicht aus.

Bitterfeld/MZ. - Der Kreistag Anhalt-Bitterfeld hat eine Kreisumlage von 42 Prozent beschlossen. Damit liegt diese Abgabe, die die Kommunen leisten müssen, zwar niedriger als die im Oktober angekündigten 43,83 Prozent. Doch im Vergleich zu 2025 steigt sie nun um 2,5 Prozentpunkte. Was bedeutet das für die meist schon beschlossenen Haushalte der Kommunen?