Sabrina Conrad schafft in ihrem Nagelstudio „Butterfly“ in Wittenberg einen Ort voller Ruhe, Leidenschaft und Handwerkskunst.

Wer hinter dem Nagelstudio „Butterfly“ in Wittenberg steht

Sabrina Conrad in ihrem Nagelstudio „Butterfly", wo sie mit Leidenschaft und Herz jede Kundin willkommen heißt.

Wittenberg/MZ. - „Ich glaube, das funktioniert nur, wenn du es aus vollem Herzen machst“, sagt Sabrina Conrad. 45 Jahre alt, verheiratet, Mutter einer Tochter, geboren in Wittenberg, wagt sie vor fast 19 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit. Fleischfachverkäuferin von Beruf entdeckt sie ihre Liebe zum Nageldesign und baut ihr Studio zunächst mobil auf, bevor sie mit zehn Stammkunden ihren eigenen Laden eröffnet.