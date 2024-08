Greppin/Rösa/MZ. - Das sachsen-anhaltische Schulgesetz soll geändert werden. Das hat Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) bestätigt. Darüber hat auch das Kabinett in Magdeburg in erster Lesung beraten. Nun macht sich Sorge breit. Denn ein Passus im Gesetz sieht vor, unter anderem die Schulgrößen und Mindestzahlen für Eingangsklassen in Grundschulen zu verändern. Eine Eingangsklasse müsste dann mindestens 25 Schüler haben, in einer Schule müssten zusammen wenigstens 100 Schüler lernen.

