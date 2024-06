Mutige treffen sich beim Anbaden im Roitzscher Freibad, doch das Zörbiger Becken bleibt in diesem Sommer trocken. Was Wasserfans über die Bademöglichkeiten im Bitterfeld und Umgebung wissen müssen.

Bitterfeld/Roitzsch/MZ. - Blau funkelndes Wasser, Sprungtürme und Rutschen: Ein frisch befülltes Becken erwartete am 31. Mai Badegäste und Zuschauer im Volksbad Roitzsch. „20 Grad an der Oberfläche“, versprach Sandersdorf-Brehna-Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) den Anwesenden, kurz bevor Ortsbürgermeister Mario Willer (UB) die Badesaison mit einem Sprung ins kühle Nass eröffnete.

Überall im Landkreis werden dieser Tage die Freibäder und Strände auf Vordermann gebracht. Die MZ hat nachgefragt, wann welche Badestellen eröffnet werden und was es in diesem Jahr für Neuheiten gibt.

1 Volksbad in Roitzsch erhält AusbesserungsarbeitenDas Volksbad Roitzsch kann seit dem 31. Mai wieder in vollem Umfang genutzt werden. Beim Anbaden waren dort ab 10 Uhr mutige Schwimmer eingeladen, sich an den sportlichen Wassertemperaturen zu versuchen. „Wir haben die Zeit bis dahin genutzt, um Ausbesserungsarbeiten am Sprungturm und an anderen Stellen durchzuführen“, erklärte Bürgermeisterin Steffi Syska. Umbauten habe es nicht gegeben, solche seien aber bis spätestens 2027 zur 100-Jahr-Feier des Bades geplant.

Highlight der Saison soll das Badfest sein. Das wird in diesem Jahr bereits am 6. Juli veranstaltet und trumpft mit Drachenbootwettkämpfen und Neptuntaufe auf. Geöffnet ist das Roitzscher Volksbad täglich von 13 bis 19 Uhr. In den Sommerferien und an Wochenenden kann schon ab 11 Uhr gebadet werden. Erwachsene zahlen drei Euro, Kinder 1,50 Euro Eintritt.

2 Strandbad Sandersdorf lockt mit neuen Rutschen und SofteismaschineFür das Strandbad Sandersdorf wurde hingegen bereits in dieser Saison tief in die Tasche gegriffen: Zwei neue Kinderrutschen, ein umgebauter Gastraum und ein vergrößerter Imbissbereich erwarten die Gäste. Auch das Sortiment für die Verpflegung wurde aufgestockt: „Wir haben jetzt eine Softeismaschine und auch ein größeres Getränkesortiment“, erklärt Betreiber Olaf Köppe.

Das Sandersdorfer Strandbad bietet Vielfalt und Abwechslung. (Foto: Thomas Schmidt)

Das Sandersdorfer Strandbad ist bereits seit Ende Mai täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Die regulären Öffnungszeiten der Hauptsaison von 10 bis 19 Uhr gelten voraussichtlich ab Anfang Juni. Überwacht wird der Badebetrieb je nach Auslastung von mindestens einem Rettungsschwimmer. Erwachsene zahlen drei Euro Eintritt. Kinder, Rentner und Studierende kommen für zwei Euro ins Strandbad.

3 Bitterfelder Stadtstrand an der blauen Bank erhält neuen SandDer Bitterfelder Stadtstrand an der blauen Bank wird ab dem 9. Juni unter dem Schutz von Mitarbeitern der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) stehen. „Wir haben bereits aufgeräumt und saubergemacht, das Erste-Hilfe-Material gesichtet und die Bojen gesetzt“, sagt René Krillwitz, Leiter der DLRG-Ortsgruppe. Nicht nur das: Der Badestrand wurde von der Stadt generalüberholt. Ungefähr 150 Tonnen sind innerhalb Anfang Juni per Sattelzug, Radlader und Traktor aufgeschüttet worden.

Der Stadtstrand an der Blauen Bank wird ab dem 9. Juni wie in den Vorjahren von Rettungsschwimmern überwacht. (Foto: André Kehrer)

Regenunterspülungen, Abbrüche, witterungsbedingte Abtragungen sowie Verunreinigungen des alten Sandes hätten diesen Schritt notwendig gemacht, teilt die Stadt mit. Die Kosten dafür lagen bei 7.000 Euro. Der gut besuchte Goitzsche-Strand, dessen Liegeflächen je zur Hälfte aus Sand und Rasen bestehen, soll bis Ende August täglich von 10 bis 18 Uhr von zwei Rettungsschwimmern bewacht sein. Der Eintritt ist frei und vor Ort gibt es Toiletten.

4 Strand am Pegelturm ist erstmal nur teilweise nutzbarEine andere Situation zeigt sich am Strand am Pegelturm. Betreiberin Sandra Rönicke-Jung musste rund 50 Prozent vom Strand absperren. Durch den hohen Wasserstand der Goitzsche sind die fest verbauten Liegestühle momentan unterspült und deshalb für Badegäste nicht nutzbar. „Das wird sich erst ändern, wenn der Wasserstand wieder runtergeht“, so Rönicke-Jung. Teile des Strandes sind aber immer noch nutzbar. Ein Hausmeister kümmert sich um die tägliche Reinigung.

5 Mühlbecker Strand an der Trattoria „Al Faro“In Mühlbeck können die Besucher schon seit einiger Zeit das kleine Paradies am Goitzschestrand an der Trattoria „Al Faro“ genießen. „Wir haben mehrere tausend Tonnen Sand ausgetauscht“, schildert Betreiberin Korinna Heß die Vorbereitungen auf die laufende Badesaison. Auch die beliebten Liegen, die Cabanas und die Tische wurden in Schuss gebracht und laden zum Ausruhen ein.

Versorgen können sich die Besucher an der Strandbar, die Kaffee, Eis und Kuchen ebenso bereithält wie Pommes, verschiedene, auch vegetarische, Burger, Salate oder Cocktails. Geöffnet ist täglich, außer Montag und Dienstag, ab 12 Uhr. Der Eintritt kostet aktuell drei Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder. „Auch für private Veranstaltungen steht das Areal zur Verfügung“, sagt Heß. Tafeln am Strand weisen die Besucher rechtzeitig auf diese Ausnahmen hin.

6 Stadtbad in Zörbig wegen Sanierung geschlossenDie Zörbiger dagegen müssen in dieser Saison auf Schwimmvergnügen in ihrem Stadtbad verzichten. Die Anlage samt des Schwimmbeckens wird komplett saniert. Dafür nimmt die Stadt rund vier Millionen Euro in die Hand. Badespaß im neuen Ambiente wird es nach derzeitigem Stand aber erst 2025 geben.