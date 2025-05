Wenn am Sonntag, 4. Mai, die Startpistole knallt, verwandelt sich der Stadthafen Bitterfeld wieder in einen sportlichen Hotspot der Region.

Laufereignis steht wieder an

Der Goitzsche-Marathon in Bitterfeld startet am Sonntag.

Bitterfeld/MZ. - Wenn am Sonntag, 4. Mai, die Startpistole knallt, verwandelt sich der Stadthafen Bitterfeld wieder in einen sportlichen Hotspot der Region: Der Goitzsche-Marathon lädt zum Mitlaufen, Anfeuern und Mitfiebern ein.

Über zwölf Disziplinen hinweg können sich sowohl ambitionierte Sportler als auch Freizeitläufer messen. Wer noch mitmachen möchte, kann sich bis kurz vor dem Start online oder vor Ort nachmelden. Die Königsdisziplin über 42,195 Kilometer startet um 9 Uhr am Hafen Bitterfeld. Parallel dazu beginnt auch der 10-Kilometer-Lauf, gefolgt vom Nordic-Walking über dieselbe Distanz ab 9.05 Uhr. Der Halbmarathon führt über 21,1 Kilometer von der Uferpromenade in Mühlbeck bis zum Ziel im Hafen – Start ist hier um 10.30 Uhr. Ein Shuttle bringt die Läuferinnen und Läufer ab 9 Uhr vom Meldebüro zum Startpunkt. Teamgeist beweisen die Teilnehmer der Marathonstaffel (10 × 4,2 km) sowie des Firmenlaufs über 4,2 Kilometer.

Beide Wettbewerbe beginnen um 10 Uhr. Ebenfalls um 10 Uhr fällt der Startschuss für den Jedermannlauf, der sich mit 4,2 Kilometern auch an Anfänger richtet. Kinder und Jugendliche stehen den Erwachsenen in nichts nach: Um 9.45 Uhr beginnt der 2,1-Kilometer-Schülerlauf, die zweite Variante über 4,2 Kilometer startet um 10 Uhr. Beim Bambinilauf über etwa 500 Meter können sich die Jüngsten um 11 Uhr auf der Zielgeraden des Hafens präsentieren.

Ein besonderes Zeichen setzt der 2. Special-Olympics-Lauf, der Teilhabe und Inklusion sichtbar macht – ein Programmpunkt, der von Zuschauern mit besonderem Applaus begleitet wird.

Anmeldungen sind online unter www.goitzsche-marathon.eu möglich. Kurzentschlossene können sich zudem am Samstag, 3. Mai (15 bis 19 Uhr) sowie am Veranstaltungstag bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start direkt im Meldebüro am Stadthafen registrieren lassen. Dort werden auch die Startunterlagen ausgegeben.