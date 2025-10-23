Die Betreiber der Eisbar in Schlaitz geben nach mehr als 35 Jahren zum Saisonende am Sonntag, 26. Oktober, das beliebte Geschäft auf. Wie es weiter geht.

Schlaitz/MZ. - Die Betreiber der Eisbar in Schlaitz geben nach mehr als 35 Jahren zum Saisonende am Sonntag, 26. Oktober, das beliebte Geschäft auf. Doch auf Eis müssen die Eisbar-Fans keineswegs verzichten. Denn Familie Schneider will den Eisportionierer keineswegs ins Leere fallen lassen und übergibt diesen gewissermaßen an die nächste Generation.

Damit sich auch die Kunden vom anstehenden Betreiberwechsel selbst überzeugen können, hat man sich für Sonntag eine Kennenlernaktion überlegt. Ab 13 Uhr gibt es, so lange der Vorrat reicht, alle Eisbecher, Eiswaffeln und Eistüten sowie Softeis in begrenzter Stückzahl für einen Euro.

Auch der neue Betreiber wird sich an diesem Tag mit Eiskaffee und Kuchen vorstellen und sein Bestes geben, damit es seinen neuen Kunden schmeckt, die ihm hoffentlich ab Februar 2026 treu bleiben werden.