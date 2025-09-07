weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Volleyball-1.Liga: Abschied im Groll - Libero Michael Haßmann muss 13 Jahren die Volley Goats Mitteldeutschland verlassen

Volleyball-1.Liga Abschied im Groll - Libero Michael Haßmann muss 13 Jahren die Volley Goats Mitteldeutschland verlassen

Volleyball-Bundesligist Goats Mitteldeutschland plant für die neue Saison ohne Libero Michael Haßmann. Vor allem die Art und Weise kommt beim 33-jährigen Vereinsurgestein nicht gut an. Der hat alle Ehrenämter im Verein niedergelegt und ist ausgetreten.

Von FRANK NESSLER 07.09.2025, 10:17
Michael Haßmann wird nicht mehr Teil des Bundesliga-Sechsers der Volley Goats aus Bitterfeld-Wolfen in der Saison 2025/26 sein.
Michael Haßmann wird nicht mehr Teil des Bundesliga-Sechsers der Volley Goats aus Bitterfeld-Wolfen in der Saison 2025/26 sein. FOTO: FRANK NESSLER

BITTERFELD/MZ. - Die Vorbereitungen auf die neue Bundesligasaison sind bei den Volley Goats Mitteldeutschland angelaufen. Das erste Punktspiel bestreiten die Erstliga-Volleyballer aus Bitterfeld-Wolfen am 22. Oktober in ihrer neuen Spielstätte, der SWH-Arena in Halle-Nietleben.