Volleyball-1.Liga Abschied im Groll - Libero Michael Haßmann muss 13 Jahren die Volley Goats Mitteldeutschland verlassen
Volleyball-Bundesligist Goats Mitteldeutschland plant für die neue Saison ohne Libero Michael Haßmann. Vor allem die Art und Weise kommt beim 33-jährigen Vereinsurgestein nicht gut an. Der hat alle Ehrenämter im Verein niedergelegt und ist ausgetreten.
07.09.2025, 10:17
BITTERFELD/MZ. - Die Vorbereitungen auf die neue Bundesligasaison sind bei den Volley Goats Mitteldeutschland angelaufen. Das erste Punktspiel bestreiten die Erstliga-Volleyballer aus Bitterfeld-Wolfen am 22. Oktober in ihrer neuen Spielstätte, der SWH-Arena in Halle-Nietleben.