Volleyball-1.Liga Abschied im Groll - Libero Michael Haßmann muss 13 Jahren die Volley Goats Mitteldeutschland verlassen

Volleyball-Bundesligist Goats Mitteldeutschland plant für die neue Saison ohne Libero Michael Haßmann. Vor allem die Art und Weise kommt beim 33-jährigen Vereinsurgestein nicht gut an. Der hat alle Ehrenämter im Verein niedergelegt und ist ausgetreten.