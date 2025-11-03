Das erste Classic Music Festival erfüllt das Kulturhaus Wolfen mit viel Musik. Und ist doch mehr als das – ein bunter Mix aus großen Stimmen, bezaubernden Talenten und anderen Künsten.

Besonderen Applaus gab es zum Schluss von allen Mitwirkenden auf der Bühne für das Leipziger Symphonieorchester.

Wolfen/MZ. - Bequem zurücklehnen und sich von Musik berieseln lassen? Das ist im Wolfener Kulturhaus nicht drin. Beim ersten Classic Music Festival muss das Publikum am Samstagabend selber zum Sangesakteur werden. Auf Kommando von Opernsänger Bastian Thomas Kohl, zugleich künstlerischer Leiter des Abends, schallt aus 600 Kehlen der Chorus von Beethovens „Ode an die Freude“ und gibt so das Motto für die nächsten Stunden vor. Und Freude haben die 75 Akteure auf der Bühne ebenso wie die Besucher im seit Monaten ausverkauften Saal.