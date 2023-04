Bei dem Zusammenstoß nach einer Grundstücksausfahrt in der Ramsiner Gartenstraße wurde aber keiner verletzt.

6.000 Euro Schaden nach Unfall in Ramsin

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Ramsin entstand Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Ramsin/MZ - Auf geschätzt 6.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, der bei einem Unfall am Sonntag gegen 17.30 Uhr in Ramsin entstanden ist. Laut Mitteilung der Polizei Anhalt-Bitterfeld wollte hier eine 59-jährige Fahrzeugführerin mit einem Pkw VW in der Gartenstraße rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt ausfahren.

Dabei hat die Frau offensichtlich den Ford eines 40-Jährigen übersehen, der dort unterwegs gewesen ist und den Ort passieren wollte. Daraufhin sind die beiden Autos kollidiert, wodurch es zu dem genannten Sachschaden kam. Verletzt worden ist bei diesem Unfall keiner der Beteiligten.