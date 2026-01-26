In der Musik-Galerie in Bitterfeld war mit Katrin Rohnstock die wohl emsigste Sammlerin von ostdeutschen Wende-Biografien zu Gast. Das Interesse war groß.

31 Jahre nach dem Ende der Treuhand - Abwicklung der DDR-Betriebe treibt Familien bis heute um

Bitterfeld/Mz. - 31 Jahre ist es in diesem Monat her, dass die Treuhand offiziell ihre Arbeit eingestellt hat. Vergessen ist die Behörde zur Privatisierung von 8.500 ehemaligen DDR-Betrieben nicht. Wo immer heute im Osten Deutschlands über die Arbeit und über das Erbe der Treuhand diskutiert wird, sind die Reihen der Veranstaltungsorte meist gut gefüllt.