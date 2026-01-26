weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  Lesung in Bitterfelder Musik-Galerie: 31 Jahre nach dem Ende der Treuhand - Abwicklung der DDR-Betriebe treibt Familien bis heute um

In der Musik-Galerie in Bitterfeld war mit Katrin Rohnstock die wohl emsigste Sammlerin von ostdeutschen Wende-Biografien zu Gast. Das Interesse war groß.

Von Jan Wätzold Aktualisiert: 26.01.2026, 13:57
Neben der Autorin saßen Ex-Kulturpalastchef Reinhard Waag und CKB-Frau Rosi Topf im Podium.
Neben der Autorin saßen Ex-Kulturpalastchef Reinhard Waag und CKB-Frau Rosi Topf im Podium. (Foto: Jan Wätzold)

Bitterfeld/Mz. - 31 Jahre ist es in diesem Monat her, dass die Treuhand offiziell ihre Arbeit eingestellt hat. Vergessen ist die Behörde zur Privatisierung von 8.500 ehemaligen DDR-Betrieben nicht. Wo immer heute im Osten Deutschlands über die Arbeit und über das Erbe der Treuhand diskutiert wird, sind die Reihen der Veranstaltungsorte meist gut gefüllt.