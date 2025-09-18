Die Regiobahn Bitterfeld wächst seit 1995 zu einem führenden Logistikunternehmen und öffnet zum Jubiläum ihre Tore.

Mit schweren Güterzügen ist die RBB täglich im Chemiepark und der Region unterwegs.

Bitterfeld/MZ. - Als die Regiobahn Bitterfeld Berlin (RBB) im Juli 1995 an den Start ging, knüpfte sie an eine Tradition an, die mehr als ein Jahrhundert zurückreicht. Bereits 1897 rollten Züge durch Bitterfeld, aus den Werksbahnen der Filmfabrik Wolfen, der Chemie AG Bitterfeld-Wolfen und der mitteldeutschen Bergbauindustrie entstand schließlich das Unternehmen, das heute in der Region und weit darüber hinaus bekannt ist. Von Beginn an ging es um mehr als den Transport von Gütern: Die RBB sollte die Verbindung zwischen Chemiepark, Industrie und Schienennetz sicherstellen. Schon zwei Jahre nach der Gründung wagte das Unternehmen den Schritt ins öffentliche Gleisnetz.