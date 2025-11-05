Eine Brandserie hat Anhalt-Bitterfeld im Sommer in Atem gehalten. Die Polizei hatte eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet - und hat nun neue Details bekannt gegeben.

24 Brände, drei Tätergruppen, schwere Vorwürfe - Blaulicht-Fotografen sitzen noch immer in U-Haft

Immer neue Feldbrände hatten die Feuerwehren der Region im Sommer im Dauereinsatz gehalten.

Bitterfeld/MZ/SBR. - Nach einer Brandserie in Anhalt-Bitterfeld stehen weitere Taten vor der Aufklärung. Das hat die Polizeiinspektion in Dessau am Mittwoch mitgeteilt. Die hatte im August eine spezielle Ermittlungsgruppe eingesetzt, die nun gleich mehrere Erfolge meldet.