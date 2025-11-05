weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Bitterfeld-Wolfen
    4. >

  4. Brandserie in Anhalt-Bitterfeld: 24 Brände, drei Tätergruppen, schwere Vorwürfe - Blaulicht-Fotografen sitzen noch immer in U-Haft

Serie "Macherland":
YouTube-Serie: Magdeburger und Bernburger sorgen für Schweiß, Adrenalin und Rausch in Folge 2
YouTube-Serie: Magdeburger und Bernburger sorgen für Schweiß, Adrenalin und Rausch in Folge 2

Brandserie in Anhalt-Bitterfeld 24 Brände, drei Tätergruppen, schwere Vorwürfe - Blaulicht-Fotografen sitzen noch immer in U-Haft

Eine Brandserie hat Anhalt-Bitterfeld im Sommer in Atem gehalten. Die Polizei hatte eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet - und hat nun neue Details bekannt gegeben.

05.11.2025, 12:45
Immer neue Feldbrände hatten die Feuerwehren der Region im Sommer im Dauereinsatz gehalten.
Immer neue Feldbrände hatten die Feuerwehren der Region im Sommer im Dauereinsatz gehalten. (Symbolfoto: Frank Gehrmann)

Bitterfeld/MZ/SBR. - Nach einer Brandserie in Anhalt-Bitterfeld stehen weitere Taten vor der Aufklärung. Das hat die Polizeiinspektion in Dessau am Mittwoch mitgeteilt. Die hatte im August eine spezielle Ermittlungsgruppe eingesetzt, die nun gleich mehrere Erfolge meldet.