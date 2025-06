Obwohl das Festivalgelände beim Sputnik Spring Break erst am Freitag eröffnet, ist auf dem Campingplatz schon viel los. Vor professionellen Bühnen stimmen sich die Besucher ein. Die Polizei kontrolliert unterdessen an zwei Kontrollstellen.

Pouch/MZ - Die Party steigt, noch bevor sie offiziell eröffnet wurde: Auf der Halbinsel Pouch sind bis Donnerstagabend bereits 18.000 Besucher für das diesjährige Sputnik Springbreak Festival angekommen. Das meldete die Polizei der MZ. 7.200 Autos stehen auf dem Campingplatz. Dabei beginnt der offizielle Teil des Musikfestivals erst am Freitagabend und dauert dann bis Sonntag.

Doch auf dem Campingplatz ist bereits vorher traditionell viel los. Vor professionellen Bühnen feierten bereits am Donnerstagabend tausende Musikfans zu unterschiedlichen Stilrichtungen. Da die Bier- und Speisenstände bereits geöffnet haben und die meisten Besucher mit Grills und Campingkochern angereist sind, sind alle bestens versorgt.

Die Polizei meldete, Stand Freitagmorgen, keine größeren Vorfälle. Allerdings wurden bei Verkehrskontrollen 14 Fahrer unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen. Drei Fahrer hatten keinen Fühererschein. Auch am Freitag kontrolliert die Polizei wieder an zwei Kontrollstellen in Pouch und Mühlbeck.