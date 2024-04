40 Sitze hat der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen, der im Ratssaal tagt. Mehr als viermal so viele Bewerberinnen und Bewerber treten dafür an.

Wolfen/MZ. - Mit einem Mammutaufgebot an Personen treten die Parteien und Wählergruppen in Bitterfeld-Wolfen zur Kommunalwahl am 9. Juni an. Allein für den Stadtrat gehen elf Parteien und Gruppierungen ins Rennen. Um die 40 Sitze im Stadtparlament bewerben sich insgesamt 172 Kandidatinnen und Kandidaten, also mehr als das Vierfache der zu besetzenden Sitze. Nur 49 davon sind Frauen. Die Bewerber hat der Wahlausschuss inzwischen offiziell zugelassen und auf der Stadtseite veröffentlicht. Hinzu kommen noch einmal 215 Bewerber für die acht Ortschaftsräte.