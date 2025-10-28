Der Außenbereich der Grundschule in Sandersdorf wird von grauem Beton dominiert. Das soll jetzt Geschichte sein.

1,4 Millionen für Grundschule - Sandersdorf will den Schulhof komplett umgestalten

Grau in grau: Das Außengelände der Sandersdorfer Grundschule soll grüner werden.

Sandersdorf/MZ. - Sandersdorf-Brehna hat eine Zusage für 1,4 Millionen Euro an Fördermitteln für die Neugestaltung der Grundschule Sandersdorf erhalten. Das teilte Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) mit und erklärt, dass die Stadt die Gelder aus dem Landesprogramm „Schulfreiräume – pandemieresiliente Bau- und Ausstattungsmaßnahmen“ erhält.