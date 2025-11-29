Im Stadtrat ist ein Konzept vorgestellt worden, mit dem Teile von Könnern durch Wärmepumpe, Biomethan, Blockheizkraftwerk und Abwärme von Weltec mit Energie versorgt werden. Wie das funktionieren kann.

Zu 100 Prozent erneuerbar?: Unternehmen stellt ehrgeizige Pläne für Könnern vor

Eine ähnliche Anlage, wie sie für den Raum Könnern in Planung ist, steht bereits im bayerischen Mertingen.

Könnern/MZ - Der Bund und die Europäische Union forcieren den Klimaschutz. Ein interessantes Projekt wurde kürzlich auf der Stadtratssitzung in Könnern vorgestellt. Vor 16 Jahren gründeten die Agraringenieure Heinrich Gärtner aus Augsburg und der Nordfriese Ove Petersen das Unternehmen GP Joule mit der Zielstellung, die Versorgung von Industrie, Verkehr und Gesellschaft zu 100 Prozent durch erneuerbare Energien zu gewährleisten.