Thomas Gruschka und Christiane Heinevetter am neuen Medientisch, an dem man etwas über die Geschichte Bernburgs zwischen 1945 und 1990 erfährt.

Bernburg/mz. - „Ich war mit dem Hort hier und es war sehr schön“, so Emma Kreutzmann am 22. Mai 2024. Oder „ein sehr eindrucksvoll gestaltetes, sehenswertes Museum, dem man viele Besucher wünscht“, lobte der Erfurter Steffen Kublik im April 2024. „Eine tolle Präsentation der Bernburger Geschichte“, lautete die Einschätzung von Christian Much am 8. April 2024 – dies sind alles Auszüge aus dem Gästebuch des Museums Schloss Bernburg, in dem sich nicht nur Besucher aus ganz Deutschland, sondern auch aus Dänemark und Mexiko verewigt haben.