Einkaufen in der Stadt Wo Gardinen und Deko in Bernburg auf Lokalpatrioten treffen
Seit 30 Jahren führt Sigrid Hülskath das Geschäft „Kindermode, Gardinen & Heimtextilien“ in der Auguststraße 6. Wie sich die Inhaberin bei ihrer Stammkundschaft bedanken möchte.
20.08.2025, 06:05
Bernburg/MZ. - Das Sortiment ist einzigartig in Bernburg – Gardinen- und Dekorationsstoffe von den Firmen Plauspitz aus dem Vogtland, Englisch Dekor aus Wien, Unland oder die berühmte ADO mit der Goldkante. Hinzu können bei „Kindermode, Gardinen & Heimtextilien“ in der Auguststraße 6 auch hochwertige Tischwäsche von Sander, Bettwäsche von Janine, Kissen oder Plaids erworben werden.