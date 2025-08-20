Seit 30 Jahren führt Sigrid Hülskath das Geschäft „Kindermode, Gardinen & Heimtextilien“ in der Auguststraße 6. Wie sich die Inhaberin bei ihrer Stammkundschaft bedanken möchte.

Wo Gardinen und Deko in Bernburg auf Lokalpatrioten treffen

Sigrid Hülskath führt seit drei Jahrzehnten das Geschäft in der Bernburger Auguststraße 6.

Bernburg/MZ. - Das Sortiment ist einzigartig in Bernburg – Gardinen- und Dekorationsstoffe von den Firmen Plauspitz aus dem Vogtland, Englisch Dekor aus Wien, Unland oder die berühmte ADO mit der Goldkante. Hinzu können bei „Kindermode, Gardinen & Heimtextilien“ in der Auguststraße 6 auch hochwertige Tischwäsche von Sander, Bettwäsche von Janine, Kissen oder Plaids erworben werden.