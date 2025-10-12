Jetzt im Herbst fällt viel Grüngut an. Doch einfach kostenlos in großen Mengen auf dem Wertstoffhof entsorgen kann man sie nicht, wie ein Baalberger feststellen musste.

Wie viel Laub ist erlaubt? Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises gibt klare Maximalgrenze an

Wie anfallendes Laub am besten entsorgen? Neben der Biotonne oder doch gleich beim Wertstoffhof?

Latdorf/MZ. - Das hatte sich Florian Bohne aus Baalberge etwas anders vorgestellt. Eigentlich wollte er mit einem Ruck sein gesammeltes und anschließend in seinen Hänger verfrachtetes Laub von seinem Grundstück zur Grüngutannahmestelle zum Wertstoffhof an der ehemaligen Deponie in Latdorf bringen. Doch sein Weg endete noch bevor er das Gelände überhaupt befahren hatte an der Luke des Empfangsgebäudes.