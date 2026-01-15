Beim Neujahrsempfang in Plötzkau wird ihr Engagement gewürdigt, auch wenn sie selbst nicht anwesend sein kann.

Monika Sack ist beim Neujahrsempfang in Plötzkau für ihr Engagement im Dorfbauverein Großwirschleben geehrt worden.

Grosswirschleben/MZ. - Natürlich wäre sie gern beim Neujahrsempfang in Plötzkau dabei gewesen. Dann hätte Monika Sack auch persönlich die Ehrung von Bürgermeister Peter Rosenhagen (parteilos) entgegen nehmen können. Aber die 70-Jährige vom Dorfbauverein in Großwirschleben ließ sich entschuldigen. Sie hatte sich kurz zuvor einer Hüft-Operation unterziehen müssen. Noch dazu hatte es gerade an diesem Tag heftig geschneit.