  4. Ehrung für Ehrenamtliche: Wie sich Monika Sack auf vielfältige Weise in Großwirschleben engagiert

Beim Neujahrsempfang in Plötzkau wird ihr Engagement gewürdigt, auch wenn sie selbst nicht anwesend sein kann.

Von Susanne Schlaikier 15.01.2026, 06:00
Monika Sack ist beim Neujahrsempfang in Plötzkau für ihr Engagement im Dorfbauverein Großwirschleben geehrt worden.
Monika Sack ist beim Neujahrsempfang in Plötzkau für ihr Engagement im Dorfbauverein Großwirschleben geehrt worden. Foto: Engelbert pülicher

Grosswirschleben/MZ. - Natürlich wäre sie gern beim Neujahrsempfang in Plötzkau dabei gewesen. Dann hätte Monika Sack auch persönlich die Ehrung von Bürgermeister Peter Rosenhagen (parteilos) entgegen nehmen können. Aber die 70-Jährige vom Dorfbauverein in Großwirschleben ließ sich entschuldigen. Sie hatte sich kurz zuvor einer Hüft-Operation unterziehen müssen. Noch dazu hatte es gerade an diesem Tag heftig geschneit.