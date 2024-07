Strenzfeld/MZ. - Maxim drückt seine Hände so fest zusammen, wie es geht. Aber so sehr sich der Elfjährige auch bemüht: Mit reiner Muskelkraft schafft er es nicht, auch nur einen Tropfen Saft mit seinen Händen aus dem Apfel zu pressen. Als er mit seinem Opa schon mal Apfelsaft hergestellt hat, sei ihm das gelungen, versichert der Fünftklässler, der kurz vor den Sommerferien mit seinen Mitschülern der Klasse 5.5 des Gymnasiums Carolinums an einem Saftworkshop an der Hochschule Anhalt teilnimmt. „Apfelsaft ist mein Lieblingssaft“, sagt Maxim.

