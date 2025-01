Brandserie in Bernburg Wie ein Handball-Torwart zum Opfer des Feuerteufels wird

Der Torwart des Handball-Drittligisten SV Anhalt Bernburg, Julian Ohm, kann in seiner ehemaligen Wohnung im Stadtteil Waldau nicht mehr schlafen und ist ausgezogen. Am Wochenende war dort sein Auto der sechste Fall der Fahrzeugbrände am Schäferberg geworden. Was den jungen Sportler daran besonders schockiert.