Der Campus der Hochschule Anhalt in Strenzfeld lädt Interessierte am kommenden Samstag ein. Was sie dabei über das Studium in Bernburg erfahren können und warum es dabei sowohl um die Qualität von Lebensmitteln als auch um International Business geht.

Strenzfeld/MZ. - Wie fühlt sich Studieren an? Welche Möglichkeiten bietet ein Studium in Bernburg? Und wie ist das Leben auf dem Campus? Antworten auf all diese Fragen gibt es am Samstag, 10. Mai, beim Hochschulinformationstag der Hochschule Anhalt in Strenzfeld. Das teilt die Hochschule mit. Von 10 bis 14 Uhr öffnet der Campus Bernburg seine Türen für alle, die sich für ein Studium interessieren oder sich einfach mal auf dem Campus umschauen wollen.