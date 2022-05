Welche Neuerungen Camper an der Schifferklause in Bernburg erwarten

Bernburg/MZ - Gute Nachrichten für Camper: Mitten im zweiten Pandemiesommer, in dem es viele Urlauber zur Erholung in Deutschland hält, wird an diesem Wochenende nun ein weiterer Anlaufpunkt für Touristen mit Zelten und Wohnwagen wiedereröffnet: die Schifferklause in Bernburg. Mehrere Wochen mussten die neuen Betreiber, Domenik Sommer, seine Partnerin Helena Wójtowicz und seine Schwester Ivonne Kowoll, auf die notwendigen Genehmigungen warten.