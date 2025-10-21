Ein ausreisepflichtiger Mann aus Benin hält sich ohne Pass und Duldungsstatus in Deutschland auf, taucht ab und kommt seinen Meldepflichten nicht nach. So lautet das Urteil.

Weil er für Behörden nicht erreichbar war: Mann aus Benin steht in Bernburg vor Gericht

Zu dem Prozess am Bernburger Amtsgericht musste der Angeklagte nicht selbst erscheinen.

Bernburg/MZ - Der Angeklagte musste zu dieser Verhandlung am Bernburger Amtsgericht nicht einmal erscheinen. Verteidiger Sebastian Pukrop hatte eine Vollmacht dabei, um den aus Benin stammenden Mann zu verteidigen. Der Rechtsanwalt betonte im Laufe der Verhandlung auch, dass sich die Kanzlei BLKR mit Sitz in Berlin, deren Mitarbeiter er ist, sich auf solche Fälle spezialisiert hat.