Wenn die Straßenquerung zur Sprintstrecke wird: Wie der Alltag an der B187 aussieht. Ampel, Parkplatz und Geduld – was die Menschen an der Elbe bewegt.

Ampel an der B187: Zu kurz für Senioren und Kinder?

In 5,61 Sekunden sollte man in Elster über die Straße kommen, denn dann springt die Fußgängerampel wieder auf Rot.

Elster/MZ. - Flinke Füße sind in Elster gefragt. Zumindest wenn man als Fußgänger die B 187 mit Unterstützung der hiesigen Ampel überqueren möchte. Weniger als sechs Sekunden werden den Passanten gegeben, um die Bundesstraße zu passieren. In unmittelbarer Nähe der Ampel befinden sich einige Geschäfte, Gastronomie, der Markt sowie die Fähre, die nicht nur die Radtouristen des Elbe-Radwanderweges über den Fluss befördert. Doch ist die Schaltung der Ampel ein Problem für die Anwohner? Die MZ ging der Frage nach und erhielt überraschende Antworten.