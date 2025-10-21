Der Osterfelder Hort samt Freifläche wurde in den vergangenen Jahren für viel Geld umfangreich saniert. Wann Besucher sich das Resultat anschauen können.

Osterfeld/MZ. - Was lange währt, wird endlich gut. Wenn das Sprichwort auf etwas zutrifft, dann vielleicht auf die Osterfelder Hortvilla am Schlossberg der Kleinstadt. Denn vor drei Jahren wurde nach langen Planungen mit der Sanierung der alten Jugendstilvilla begonnen. Jetzt konnten die Osterfelder Hortkinder ihre ersten Ferien in dem generalüberholten Objekt erleben. Denn seit dem 1. September kann die ehemalige Amtsrichtervilla für die Betreuung der Osterfelder Grundschüler vor und nach dem Unterricht wieder genutzt werden. In den zurückliegenden Sommerferien erfolgte der Umzug aus dem extra ertüchtigten Zwei-Raum-Gebäude an der Osterfelder Grundschule, wo die Erst- bis Viertklässler während der Bauarbeiten betreut wurden.