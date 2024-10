Kailua-Kona/Könnern. - Die Triathlon-Legenden aus der Hall of Fame des Ironman marschierten am Mittwoch bei der Nationenparade auf dem Alii Drive in Kailua Kona mit – ein fester Programmpunkt jeder Ironman-WM-Woche: die „Queen of Kona“, Paula Newby-Fraser (achtfache Weltmeisterin zwischen 1986 und 1996), der US-Amerikaner Mark Allen (sechs Titel zwischen 1989 und 1995) sowie der Australier Greg Welch, der vor 30 Jahren als Erster Nicht-US-Amerikaner die Weltmeisterschaft auf Hawaii gewann. Und mittendrin Patrick Gonschorek.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.