Warum ein 33-Jähriger einen Altbau saniert

Thomas Duscha investiert in das Haus am Markt 8/9 in Bernburg.

Bernburg - Nach dem Saalplatz rückt nun ein weiteres zentrales Stadtgebiet in Bernburg in den Blickpunkt von Investoren: der Markt in der Talstadt. Während die millionenschwere Investition zur Rettung des historischen Regierungsgebäudes nahezu beendet ist, wird derzeit auch in dem Wohn- und Geschäftshaus auf der gegenüberliegenden Seite kräftig gewerkelt. Es ist damit binnen kürzester Zeit die zweite Millioneninvestition im Zentrum der Talstadt.

„Ich habe sofort das Potenzial der beiden Gebäude am Markt 8/9 gesehen“, sagt Thomas Duscha, Bernburger Finanzberater, der die Immobilie nun erworben hat. Und zwar von keinem geringeren als Dirk Rossmann, Gründer und Geschäftsführer der inhabergeführten Drogeriemarktkette Rossmann mit Sitz in Burgwedel.

Vor dem Umzug der Bernburger Filiale auf den Unteren Karlsplatz wurden vor Jahren im Markt 9 Drogerieartikel verkauft. Was aus der einstigen Filiale im Erdgeschoss nun werden soll, darüber hat Duscha auch bereits nachgedacht. Er könnte sich sehr gut vorstellen, dass dort neben der bestehenden Fleischerfiliale eine Business-Bar mit Außenterrasse eröffnet, wenn sich ein Betreiber dafür findet, denn:

„Es ist so ein schöner Fleck zum Wohnen aber bis jetzt ein Trauerspiel, weil abends nichts los ist“, sagt der 33-Jährige, der in der Talstadt noch sehr viel Potenzial sieht und mit seiner Investition auch zur Attraktivität dieses Stadtteils beitragen möchte.

Insgesamt zehn Wohnungen von 32 bis 119 Quadratmetern werden entstehen

Immerhin haben wegen der Nähe zu den Hörsälen auch viele Studenten der Hochschule Anhalt schon ein Zuhause in der Talstadt gefunden. Auch für sie will Duscha weiteren, modernen und vor allem möblierten Wohnraum in seinen zwei miteinander verbundenen Häusern schaffen: „Es entstehen drei Einraumwohnungen, die schon mit Möbeln ausgestattet werden, sodass die Studenten bequem einziehen können.“

Aber damit nicht genug. Weil in der Saalestadt vor allem Vier-Raum-Wohnungen Mangelware sind, will er genau diese auf den Markt bringen. Dafür sind bereits die ersten Durchbrüche gemacht und die Grundrisse darauf angepasst worden. Insgesamt zehn Wohnungen, von 32 bis 119 Quadratmetern werden entstehen, an den meisten werden zusätzlich Balkons installiert.

Auch wenn die Kaltmiete voraussichtlich bei 8 bis 8,50 Euro pro Quadratmeter liegen wird, sollen die Mieten gerade wegen der niedrigeren Nebenkosten bezahlbar bleiben. Dafür wird der Markt 8/9 bis auf die Außenwände komplett saniert, um am Ende als KfW-Energieeffizienzhaus zu gelten. Die dreifach verglasten Fenster werden derzeit schon eingesetzt.

Im Anschluss soll es an den Innenausbau der Wohnungen gehen, die alle mit einer Fußbodenheizung ausgestattet sein werden. Das Dachgeschoss hat sich Duscha selbst reserviert. Dort entsteht ein Penthouse mit Dachterrasse mit freiem Blick auf die Saale. Voraussichtlich im Frühjahr kommenden Jahres soll das Haus zum Einzug fertig sein.

Bei dieser Sanierung wird es auf dem Markt aber allein nicht bleiben. Denn auch das Eckhaus am Markt 12/13 soll „aufgehübscht“ werden. Nach einer bereits abgelaufenen Ausschreibung nimmt die Bernburger Wohnstättengesellschaft mbH nun einen weiteren Anlauf.

„Ende Mai werden wir das Objekt noch einmal bei Ebay-Kleinanzeigen einstellen“, kündigte Holger Köhncke, Geschäftsführer der BWG auf Nachfrage der MZ an. Der Mindestpreis soll erneut bei 150.000 Euro liegen. „Ich bin sehr optimistisch, dass wir einen Käufer finden. Denn es gibt ein relativ geringes Angebot in Bernburg an Häusern und noch weniger, die im Denkmalschutzgebiet liegen“, sagt Köhncke. Der Vorteil für private Investoren läge darin, dass sie gute Abschreibungsmöglichkeiten auf die Immobilie hätten.

Aber auch, wenn sich kein Interessent findet, soll das markante Eckhaus zeitnah saniert werden, so BWG-Geschäftsführer Köhncke: „Vorrangiges Ziel ist der Verkauf. Es wird aber keine unendliche Geschichte. Wenn wir es bis Ende nächsten Jahres nicht weghaben, werden wir es selbst anpacken.“ (mz)