Vorort-Haus in Dessau Gefesselt nicht nur von Kreativität: „Klink“-Festival lockt über 300 Besucher nach Dessau

Das „Klink“-Festival brachte am Wochenende bei rund 20 Workshops und an drei Konzertabenden wieder Besucher verschiedener Generationen zusammen. Es gab auch unerwartete Einblick - zum Beispiel in die Kunst des „Shibari“.