In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Hallenser ohne Ticket in Bus und Bahn drastisch gesunken - Erklärungsansätze gibt es einige. Auf die Havag hat die Entwicklung deutliche Auswirkungen.

Halle (Saale)/MZ. - Ob es an der Gutherzigkeit hallescher Fahrscheinkontrolleure liegt oder an der Ehrlichkeit der Hallenser? Fakt ist: In den vergangenen drei Jahren sind in Halle immer weniger Menschen in Bussen oder Bahnen beim Schwarzfahren erwischt worden. Das geht aus einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Stadtrat zurück.