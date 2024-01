Keine Entwarnung für Schwarzfahrer in Halle

Öffentlicher Nahverkehr in Halle

Halle/MZ. - Wer mit der Straßenbahn oder dem Bus der Halleschen Verkehrsbetriebe (Havag) fährt, braucht eine gültige Fahrkarte. Wer keine hat und erwischt wird, muss 60 Euro zahlen und erhält unter Umständen noch eine Strafanzeige wegen sogenannten „Erschleichens von Leistungen“. Das hält die Stadtratsfraktion „Die Linke“ für nicht richtig: „Niemand darf wegen eines fehlenden Tickets in Haft landen“, so der Antrag, der am Mittwoch im Hauptausschuss diskutiert wurde. Vielmehr soll die Havag künftig generell auf solche Strafanträge verzichten, die meist Arbeitslose oder Obdachlose betreffen, die oft kein Geld für einen Fahrschein haben.