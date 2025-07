Kinder feiern feste in Ossig

Historisches Fest an der Aga

Bereits am Freitagabend gibt es einen Fackelumzug durch das Dorf. Kinder werden von ihren Eltern begleitet.

A m Wochenende lag Ossig einmal mehr in der Hand des Nachwuchses. Denn in dem Dorf an der Aga erlebten Klein und Groß den Höhepunkt des traditionellen Kinderfestes, das eine Woche lang mit verschiedenen Angeboten gefeiert wurde – organisiert vom Kinderfestverein sowie zahlreichen Helferinnen, Helfern und Unterstützern. Spiel, Musik, Festumzug und Tanz bestimmten den Samstag.