Bürgermeisterwahl in Alsleben Wähler können ihre Fragen an die Kandidatin stellen
Einwohner sind zu Wahlveranstaltung mit Anja Twietmeyer im Stadtgemeinschaftshaus eingeladen.
10.10.2025, 06:00
Alsleben/MZ. - Noch sind gut fünf Wochen Zeit bis zur Bürgermeisterwahl in Alsleben: Am Sonntag, 16. November, werden die Einwohner der Schiffer- und Mühlenstadt an die Wahlurne gebeten, um einen neuen Bürgermeister zu wählen, nachdem der bisherige, Alexander Siersleben (CDU), Anfang Juni zurückgetreten war.