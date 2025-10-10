Einwohner sind zu Wahlveranstaltung mit Anja Twietmeyer im Stadtgemeinschaftshaus eingeladen.

Wähler können ihre Fragen an die Kandidatin stellen

Wenige Tage vor der Wahl können die Wähler der Kandidatin für das Bürgermeisterinnenamt im Stadtgemeinschaftshaus Fragen stellen.

Alsleben/MZ. - Noch sind gut fünf Wochen Zeit bis zur Bürgermeisterwahl in Alsleben: Am Sonntag, 16. November, werden die Einwohner der Schiffer- und Mühlenstadt an die Wahlurne gebeten, um einen neuen Bürgermeister zu wählen, nachdem der bisherige, Alexander Siersleben (CDU), Anfang Juni zurückgetreten war.