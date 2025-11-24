Seit etwa 14 Jahren arbeitet sie beim Aluminiumveredler „Almeco“ in Bernburg. Wie das Unternehmen ihren Wunsch nach beruflicher Veränderung unterstützt.

Von der Reinigungskraft zur Industriekauffrau: Angelika Behrends aus Alsleben ist auf gutem Weg

Bernburg/MZ - Den Posteingang im Blick haben, Buchhaltung, Zuarbeit im Qualitätsmanagement – das sind nur einige von Angelika Behrends’ Aufgaben beim Aluminiumverarbeiter „Almeco" in Bernburg. Angelika Behrends macht ihre Arbeit gern. „Der Bürojob ist etwas für mich", ist die 52-Jährige überzeugt. Dabei macht sie ihn noch gar nicht so lange. Behrends befindet sich sogar noch in der Ausbildung zur Industriekauffrau und absolviert den praktischen Teil bei Almeco. Das Unternehmen im Gewerbegebiet Bernburg-West beschäftigt 45 Mitarbeiter.