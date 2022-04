Volksfest „Kleine Ostern“ auf dem Naturhof Zellewitz feiert Comeback

Bernburg/Zellewitz/MZ - Der vierjährige Mika und der zehnjährige Jasper testeten in den Räumlichkeiten des Fördervereins Bildung und Arbeit im Bernburger Krummacherring schon einmal die Bastelstube, die am Sonntag, 24.April, auf dem Naturhof Zellewitz zu den Hauptattraktionen gehören wird. Die beiden Jungs aus Köln bemalten begeistert Eier und Gipsfiguren mit Ostermotiven, gossen Osterkerzen, spielten mit Wolkenknete und flochten Körbe. Genau eine Woche nach der großen Eiersuche steigt die 16. Auflage von „Kleine Ostern“ – eines der größten Volksfeste im Salzland.

Kleine Ostern ist der Auftakt für weitere Events in diesem Jahr, das mit der Klosterweihnacht abgeschlossen wird. Frank Larisch

„Wir fiebern nach zweijähriger durch Corona bedingter Zwangspause unserem Comeback entgegen. Wir hätten die Veranstaltung in diesem Jahr unter allen Umständen durchgezogen. Kleine Ostern ist der Auftakt für weitere Events in diesem Jahr, das mit der Klosterweihnacht abgeschlossen wird“, erklärte Frank Larisch, Geschäftsführer des Vereins für Bildung und Arbeit und stolzer Opa von Mika und Jasper.

Bastelstube und Leckereien aus der Osterhasenschule

Mit seinen Mitstreitern setzt der Bernburger beim Programm auf Dinge, die beim Publikum immer besonders gut angekommen sind. Dazu gehört neben der Bastelstube und Leckereien aus der Osterhasenschule (Eiersalat, Osterlammkuchen, Soleier, sechs Sorten Quiche) der Gesundheitsstand Äskulap mit fachlicher Beratung von Frank Larisch zu den Themen Zuckeraustauschstoffe und Produkte aus der Bienenapotheke.

Die Besucher eines der größten Volksfeste im Salzlandkreis dürfen sich auf viele kulinarische Leckerbissen freuen. Foto: Engelbert Pülicher

Am Ölstand kann jeder Gast sein eigenes Öl pressen. „Im Gegensatz zu den Supermärkten ist unser Angebot bei Sonnenblumenöl nicht begrenzt“, so der Geschäftsführer. Die Kinder werden ab 10 Uhr am Eingang vom Osterhasen begrüßt. Auf der Wiese vor dem Naturhof warten auf den Nachwuchs Spiele, Sport und Spaß auf der Bungee-Trampolinanlage, beim Segway-Fahren oder beim drei Meter großen Riesenzorbball.

Einige neue Angebote

Auf die Gäste warten auch einige neue Angebote. So wurde das alte Möbellager in einen Bücherboden umgebaut. Mittels einer alten Schrankwand und Polstermöbeln ist eine kleine Wohlfühl-Oase inklusive Spiel- und Kuschelecke entstanden. „Wir haben nicht nur mehr als 5.000 Bücher im Inventar, sondern auch Schallplatten mit einem Schallplattenspieler“, weist Frank Larisch darauf hin, dass die Gäste beim großen Trubel auch die Möglich-

„Saalepiraten“ präsentieren sich

Im Rahmen des Festes werden sich auch die „Saalepiraten“ präsentieren. Dabei handelt es sich um eine aus derzeit acht Kindern bestehende Pfadfindergruppe. „Wir wollen unser Konzept von der Erlebnispädagogik unter freiem Himmel vorstellen und hoffen, dass wir in Zellewitz interessierte Erwachsene oder Jugendliche finden, die bei der Betreuung unserer Projekte mithelfen“, erklärte Jenny Nagelsmann. Die engagierte Mutti strebt auch eine Zusammenarbeit mit dem Förderverein für Bildung und Arbeit an und rennt mit ihrem Anliegen offene Türen ein. „Uns erhält die Vielfalt am Leben. Bei der Auenwaldwanderung am 29. Juni nehmen wir die Pfadfinder sehr gern mit ins Boot“, so Frank Larisch.