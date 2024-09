Wegen des gesperrten Kreisverkehrs in Alsleben rollt nun der komplette Umleitungsverkehr durch Strenznaundorf, mitten durch das Altbergbaugebiet. Welche Sorgen der Ortschef nun hat.

Strenznaundorf/MZ. - Der Ärger wegen des gesperrten Kreisverkehrs mitten auf der vielbefahrenen Landstraße als Autobahnzubringer in Alsleben reißt nicht ab. Nachdem nun die Lage in der benachbarten Thomas-Müntzer-Siedlung mit Durchfahrtsverbotsschildern und einer Meldung an Google entschärft werden konnte, hat sich das Verkehrschaos nun nach Strenznaundorf verlagert.