Das Erlebnisbad „Saaleperle“ in Neuborna steht vor dem Start in die Saison. Welche Aufgaben noch erledigt werden müssen und wann eröffnet wird.

Bernburg/MZ - 11 Grad leuchten in roter Schrift an der Anzeigentafel auf. So viel Grad hat gerade das Wasser im Taucherbecken des Erlebnisbads „Saaleperle“ in Neuborna. Doch bis zum Start in die Badesaison wird die Gradzahl noch nach oben klettern.