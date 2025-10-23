Untersuchungen zeigen, dass mindestens zwei der Kraniche, die am Dienstag tot bei den Wiendorfer Teichen gefunden wurden, mit Vogelgrippe infiziert waren. Das Veterinäramt des Salzlandkreises warnt nun auch Geflügelzüchter.

Mehrere Kraniche waren am Dienstag tot an den Wiendorfer Teichen aufgefunden worden.

Bernburg/MZ - Der Verdacht ist bestätigt: Auch im Salzlandkreis ist die in den umliegenden Regionen grassierende Geflügelpest nun angekommen. Landkreissprecherin Marianne Bothe bezieht sich dabei auf sechs tote Kraniche, die am Dienstagmorgen an und in den Wiendorfer Teichen bei Bernburg gefunden wurden. „Zwei wurden im Landesuntersuchungsamt für Veterinärmedizin in Stendal untersucht. In beiden Tieren ist der Erreger der Aviären Influenza erwartungsgemäß nachgewiesen worden“, informiert Bothe. Weitere Untersuchungen zum konkreten Erreger stehen aber noch aus.