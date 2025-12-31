Neuer Kalender für Aderstedt Ungewöhnliche Motive: Mit „Türen und Tore in Aderstedt“ durch das Jahr 2026
Bernd Scholz hat sie fotografiert. Wie die Idee dazu entstand und welchen Service der Kalender noch bietet.
31.12.2025, 10:00
Aderstedt/MZ. - Sie können schlicht sein, aber auch kunstvoll beschnitten. Sie können aus Holz, Kunststoff, Glas oder Metall sein. Man kann durch sie hinein- und herausgehen und sie sorgen für Privatsphäre: Türen. Normalerweise wird ihnen wohl wenig Beachtung geschenkt.