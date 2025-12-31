Bernd Scholz hat sie fotografiert. Wie die Idee dazu entstand und welchen Service der Kalender noch bietet.

Ungewöhnliche Motive: Mit „Türen und Tore in Aderstedt“ durch das Jahr 2026

Aderstedts Ortsbürgermeister Mike Franzelius (links) stellt mit Christin Duft sowie Jana und Bernd Scholz den neuen Kalender für 2026 vor.

Aderstedt/MZ. - Sie können schlicht sein, aber auch kunstvoll beschnitten. Sie können aus Holz, Kunststoff, Glas oder Metall sein. Man kann durch sie hinein- und herausgehen und sie sorgen für Privatsphäre: Türen. Normalerweise wird ihnen wohl wenig Beachtung geschenkt.